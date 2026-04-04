Artemis II supera la mitad del trayecto a la Luna, que se vuelve cada vez más grande: "Es una vista preciosa"

La misión Artemis II ha superado ya la mitad del trayecto hacia la Luna y continúa en una trayectoria precisa, después de que los controladores de vuelo decidieran cancelar la primera maniobra de corrección al considerar que la nave sigue la ruta adecuada.

Según ha informado la NASA, esa maniobra era la primera de las tres previstas para ajustar la velocidad y la trayectoria, aunque cualquier cambio necesario podrá incorporarse en una corrección posterior.

Tras esta decisión, la tripulación de la nave Orión comenzó a preparar la cabina para el periodo de observación lunar del 6 de abril, además de realizar ejercicio físico, practicar procedimientos médicos y probar el sistema de comunicaciones de emergencia en el espacio profundo.

La astronauta Christina Koch ha resumido el momento señalando que "todos expresamos su alegría colectivamente". "Ahora mismo podemos ver la Luna desde la escotilla. Es una vista preciosa", ha destacado. A la hora del despertar, la nave y sus cuatro ocupantes se encontraban a unas 99.900 millas de la Tierra y se aproximaban a la Luna a 161.750 millas.

Ensayos en microgravedad y procedimientos médicos

Durante la jornada, los tripulantes practicaron cómo acondicionar la cabina para las observaciones lunares, incluyendo ensayos de movimientos en microgravedad y la preparación de equipos y cámaras.

También realizaron una demostración de reanimación cardiopulmonar (RCP) y respuesta ante emergencias médicas, mientras se ponía a prueba el sistema de comunicaciones de la Orión en la Deep Space Network.

Según la NASA, el sistema óptico de comunicaciones logró transmitir vídeo en alta definición y datos de la misión desde la cápsula hasta la Tierra en tiempo real.

Tras la inyección translunar del 2 de abril, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se han convertido en los primeros humanos en abandonar la órbita terrestre desde 1972 y en los que más lejos han viajado desde la Tierra.