Oracle aspira a recaudar unos 50.000 millones de dólares para financiar su negocio en la nube

El gigante tecnológico estadounidense Oracle tiene previsto recaudar en 2026 entre 45.000 y 50.000 millones de dólares para financiar la expansión de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), su negocio de infraestructura y plataforma en la nube, ante el aumento de la demanda contratada de clientes como AMD, Meta, Nvidia, OpenAI, TikTok o xAI.

En concreto, la compañía dirigida por Larry Ellison ha precisado que prevé "una combinación equilibrada de financiación de deuda y capital", con el objetivo de mantener un balance general sólido. Del capital, de hecho, aspira a captar la mitad de su financiación anual a través de emisiones de acciones ordinarias ejecutadas en paralelo un programa de acciones "a mercado" de hasta 20.000 millones de dólares.

Por otro lado, respecto de la deuda, tiene la intención de llevar a cabo una única emisión de bonos sénior sin garantía con grado de inversión a principios de 2026 y, de este modo, cubrir la otra mitad de la financiación prevista para el año sin emitir bonos adicionales durante el ejercicio. Las entidades financieras involucradas en este proceso son Goldman Sachs, que liderará la emisión de bonos sénior sin garantía; y Citigroup, que se hará cargo tanto de la emisión a mercado como de la oferta de acciones preferentes convertibles obligatorias.

Tras este anuncio, las acciones de Oracle se anotaron una subida superior al 5% en la negociación previa a la apertura de Wall Street, a pesar de que, en lo que va de año, la cotización de la compañía acumula una caída de casi el 16%.

Importancia de la nube

La semana pasada, tanto Microsoft como la empresa alemana de software SAP cosecharon sendas caídas en la Bolsa de Nueva York debido a las dudas sobre sus negocios en la nube.