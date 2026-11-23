Actividad volcánica submarina a lo largo de una sección del cráter Kolumbo en el fondo marino, observada con el equipo de monitorización Santory

El submarino robótico de aguas profundas Jason/Medea ha descubierto la evidencia de la erupción volcánica explosiva más profunda del mundo cerca del fondo de la Fosa de las Marianas, en el Pacífico Occidental.

"El vulcanismo explosivo cerca de las fosas oceánicas es inusual", declara el doctor Robert J.Stern, de la Universidad de Texas en Dallas, autor principal del artículo publicado en Frontiers in Earth Science, antes de dar cuenta de que las halladas son las rocas piroclásticas más profundas "documentadas hasta la fecha en cualquier parte del océano".

Hace 52 millones de años, la placa tectónica del Pacífico comenzó a deslizarse bajo la placa del Mar de Filipinas, formando la Fosa de las Marianas, el valle más profundo conocido en el fondo oceánico terrestre. La parte más profunda de este abismo, la Fosa Challenger, se encuentra a casi 11.000 metros bajo el nivel del mar y los investigadores trataban de entender por qué era tan profunda.

Para ello, enviaron un vehículo operado a distancia a recolectar muestras alrededor de la fosa, donde encontraron evidencia de las erupciones volcánicas explosivas submarinas más profundas del mundo.

Si bien Jason/Medea no puede sumergirse a más de 6.500 metros bajo el nivel del mar, tomó muestras de la pared de la fosa en un segmento de 550 kilómetros de longitud cerca de la Fosa Challenger. Fue durante esas inmersiones cuando se descubrió algo asombroso: rocas piroclásticas provenientes de erupciones volcánicas ultraprofundas, las más profundas jamás descubiertas.

Un tipo de erupción "diferente"

"Las intensas presiones a las profundidades donde erupcionaron estos volcanes submarinos hacen que el estilo de erupción sea diferente al que se produciría en tierra o en aguas poco profundas, donde las presiones son mucho menores", explica Stern.

El equipo también concluyó que el antearco se extiende de este a oeste a lo largo del lecho marino, pero este estiramiento se produce de forma diferente en cada extremo. En concreto, los científicos hallaron más rocas antiguas en el este y más rocas jóvenes en el oeste, lo que sugiere que el segmento oriental se estira mecánicamente mientras que el segmento occidental acumula magma.

A la vista de los hallazgos, los científicos plantean volver al lugar para seguir tomando muestras y tratar de localizar los lugares de erupción.

"Nos gustaría estudiar más a fondo el segmento del antearco de la Fosa de las Marianas y alcanzar mayores profundidades", finaliza Stern, conocedor de que "solo científicos chinos y algunos empresarios adinerados disponen actualmente de herramientas de investigación capaces de llegar hasta el fondo de la Fosa de las Marianas".