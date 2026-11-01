Los robots también van a clase: así aprenden un oficio en China

Antes de ponerse a trabajar, los robots también tienen que estudiar. La ciudad china de Hangzhou, con su primera promoción de droides en el aula, comprueba sus capacidades y los entrena para desempeñar un oficio; todo ello con el objetivo de lograr que esas treinta máquinas puedan desenvolverse en situaciones reales y superar las pruebas necesarias para incorporarse a un puesto.

La iniciativa reúne al Instituto de Robótica de la Universidad de Zhejiang, un organismo provincial especializado en calidad y empresas del sector, y su funcionamiento recuerda al de un centro de formación profesional: los alumnos pasan una revisión técnica, reciben una preparación adaptada a su especialidad y se someten a evaluaciones prácticas a fin de obtener un certificado de competencias para determinados trabajos.

Un robot en China jugando al ping-pong

El programa se divide en cuatro ramas: técnica, sanitaria, artística y deportiva. La formación que reciben, por tanto, se ajusta a esas especialidades; pero también incorpora razonamiento a los modelos que conectan visión, lenguaje y acción, al objeto de que los robots puedan mejorar la comprensión de situaciones desconocidas, planificar tareas y tomar decisiones.

Un robot tocando el piano en China

En algo más de dos meses, cuatro de esos robots ya han terminado su formación, según la agencia oficial china. Dos de ellos han conseguido trabajo como guías, uno en un museo de Hangzhou y el otro en la propia escuela de droides; otro ha obtenido un puesto en una planta de Nestlé en Tianjin, donde realiza tareas de inspección; y el cuarto participa en actuaciones, tocando el piano, en Corea del Sur.