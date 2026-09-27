Una superbola de fuego de una roca desprendida de un cometa entra por Baleares

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Cruzó la atmósfera a una velocidad estimada de 238.000 kilómetros por hora

Imagen de archivo de una cometa surcando el cielo de España antes del ocaso
Imagen de archivo de una cometa surcando el cielo de España antes del ocaso | Europa Press

Una superbola de fuego de una roca desprendida de un cometa ha cruzado la atmósfera a una velocidad estimada de 238.000 kilómetros por hora al noroeste de las islas Baleares.

Este evento ha sido detectado por un observatorio astronómico situado en Almería, que también ha registrado el vuelo de otras dos bolas de fuego vinculadas con cometas y con asteroides que han iluminado el cielo a grandes velocidades sobre el Golfo de Cádiz y frente a la costa de Alhucemas, en Marruecos.

El último de ellos, el pasado día 20, fue visible minutos antes del ocaso, y el hecho de que todavía hubiese bastante luz natural lo hizo "aún más espectacular" para el centro de observación. Su velocidad de 65.000 kilómetros por hora a una altura inicial de 91 kilómetros lo situó lejos de la bola que surcó el cielo de Cádiz el día antes, ya que circulaba a 97.000 kilómetros por hora a una altitud de 98 kilómetros.

Pero no han sido los únicos fenómenos observados a lo largo de este mes de septiembre, sino que también fue localizado un sprite, un espectro rojo provocado por una fuerte tormenta.

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