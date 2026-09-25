Abanca se hace con un palacete en pleno centro de Madrid para reforzar su apuesta por la capital

El palacete que ocupaba el British Council en el distrito madrileño de Chamberí se convertirá en la flagship building de Abanca en la capital de España.

Tras un acuerdo con la institución británica para hacerse con el inmueble, el banco radicado en Galicia dispondrá de una superficie de más de 4.000 metros cuadrados, distribuidos entre el palacete histórico y el edificio anexo, y de un patio exterior ajardinado en pleno centro de Madrid, que le permitirá "generar un ecosistema de valor".

Dicho de otra forma, su presencia en el barrio de Almagro no solo servirá de escaparate de la entidad financiera, sino que permitirá también extender la oferta social, formativa y cultural de su Obra Social y de Afundación al público madrileño, aprovechando los espacios de enseñanza ya existentes en el edificio conectado con el palacete. Y, tras esta operación, está el objetivo de Abanca de crecer el mercado de la capital y su entorno, donde tiene especial interés en los segmentos de empresas y gestión de patrimonios.

La compra de este singular edificio refuerza de forma significativa la presencia de Abanca en Madrid, donde dispone desde hace más de una década de su sede corporativa en el exclusivo barrio de Salamanca, que también alberga el Espacio Serrano 45, su gran oficina comercial.

Negocio en Madrid

En cuanto a la presencia del banco que dirige Juan Carlos Escotet en la capital de España, sus más de cincuenta oficinas dan trabajo a un equipo de más de 600 profesionales.

Su volumen de negocio creció un 9% de agosto de 2025 al mismo mes de este año, y los clientes aumentaron en ese período un 19%. De este modo, Madrid supone ya más del 10% de la cuota total del negocio de Abanca.