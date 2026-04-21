Finisterrae Real Estate, la socimi con la que Abanca entra en el ladrillo

Abanca ha decidido apostar por el negocio inmobiliario. Bajo la estructura de una socimi, Finisterrae Real Estate, contará con un capital social de un millón de euros destinado a la adquisición y promoción de bienes inmuebles para su arrendamiento.

Con Abanca Corporación Bancaria como socio único, Francisco Javier Rivero García —hasta ahora director de Banca Privada de la entidad financiera surgida de la reestructuración de las antiguas cajas de ahorro gallegas— se pondrá al frente de la herramienta a través de la cual canalizará su negocio inmobiliario.

Como presidente de esta sociedad, según la información del Registro Mercantil a la que ha accedido La Región Internacional, formará parte de su consejo junto con Eduardo Ponte, gerente en la división inmobiliaria de Abanca, y Alberto Aydillo, también con responsabilidades en este departamento. Manuel Romero Pedreira, ya convertido en secretario del consejo, es el principal asesor jurídico de la compañía que dirige Juan Carlos Escotet en lo relativo a inmuebles.

Con la constitución de esta socimi, Abanca incorpora una nueva pieza a su perímetro corporativo para adentrarse en el ladrillo con un enfoque patrimonial y de gestión de rentas.