Abierta una licitación en Suecia por valor de 18,6 millones para construir cocheras

Las autoridades locales de Härnösand (Suecia) han sacado a concurso la construcción de una cochera para autobuses por un valor total de 200 millones de coronas suecas (18,6 millones de euros). El plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas concluye el 15 de febrero.

El proyecto incluye la construcción de un edificio principal (oficinas, talleres, salas técnicas y áreas para el personal), de un garaje con capacidad para 42 autobuses, de un aparcamiento para el personal y de una estación transformadora. Además, se prevé la gestión de las aguas pluviales.

La superficie total para la oficina alcanza los 2.460 metros cuadrados, mientras que el garaje ocupará 3.764 m2 y la superficie de la parcela tratada asciende a 25.478 m2. Los pliegos de contratación pueden consultarse aquí: https://annonser.clira.io/upphandling/89e1662a-e082-42b1-8efd-c82da4294778

Una vez adjudicadas, las obras deberían comenzar a principios del próximo mes de marzo y la fecha límite de ejecución es el 1 de octubre de 2027.