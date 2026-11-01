Abrir una empresa en Singapur, desde 220 euros: todos los pasos y requisitos

Abrir una empresa en Singapur tiene una barrera de entrada sorprendentemente baja: el capital social mínimo es inferior a un euro y las tasas de constitución rondan los 221 euros.

Sin embargo, esas cifras solo cubren el arranque formal, ya que un emprendedor extranjero debe incluir en su presupuesto la tramitación profesional, un domicilio social y un administrador residente, además de tener en cuenta que ser propietario de una empresa y trasladarse para dirigirla son trámites diferentes.

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1. Elegir la sociedad y definir quién la administra

En una sociedad privada de responsabilidad limitada —identificada habitualmente con las letras Pte Ltd—, la normativa separa el patrimonio de la empresa del de sus socios; pero a cambio impone más obligaciones de información y mantenimiento que un negocio individual.

Así pues, debe contar desde su constitución con al menos un administrador que cumpla los requisitos de residencia local, que no tiene que ser necesariamente un ciudadano singapurense. Además, debe designarse un secretario societario, y su función no puede ser asumida por el administrador.

2. Contratar al profesional que realizará el registro

La autoridad registral exige a los extranjeros recurrir a un proveedor de servicios corporativos para reservar el nombre y registrar el negocio. Es el profesional que prepara y presenta el expediente, pero sus honorarios se pagan aparte de las tasas públicas.

3. Preparar el nombre, el domicilio y los documentos

Para registrar la sociedad, hay que reservar previamente su nombre y definir la actividad, los socios, los administradores, el capital, el cierre del ejercicio y los estatutos. Y, salvo en ciertas excepciones, las autoridades exigen información sobre las personas que controlan realmente la empresa.

El domicilio social debe estar en Singapur, aunque puede ser distinto del lugar donde se desarrolla la actividad, de modo que no se requiere alquilar una oficina desde el primer día.

4. Registrar la empresa y obtener las licencias

A estos trámites les sigue la solicitud de registro en la plataforma oficial, que suele proceder a la inscripción después del pago. Sin embargo, los casos complejos pueden tardar hasta quince días laborables y, si hace falta la intervención de otra autoridad, el proceso puede extenderse hasta los sesenta días.

Una vez constituida, hay que comprobar si la actividad requiere licencias antes de empezar y preparar la operativa bancaria: las entidades realizan sus propias comprobaciones sobre los administradores y los propietarios, y pueden exigir presencia física.

5. Entender los impuestos y las obligaciones anuales

En cuanto a la fiscalidad, el tipo general del impuesto sobre sociedades es del 17% sobre la renta imponible, no sobre la facturación, aunque existen exenciones parciales y un régimen para nuevas empresas durante sus tres primeros ejercicios fiscales.

A esto se suman las obligaciones de contabilidad, declaraciones tributarias y presentación anual de información societaria.

6. Si quieres mudarte, tramitar también el permiso

Ser socio de la empresa no autoriza automáticamente a vivir y trabajar en Singapur, sino que para dirigirla desde el país hace falta un permiso adecuado.

Uno de ellos es el EntrePass, pero solo sirve para determinados emprendedores con negocios respaldados por capital riesgo o que poseen tecnologías innovadoras.