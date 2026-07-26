Singapur lidera la lista de los pasaportes más poderosos del mundo

Singapur encabeza el ranking de los pasaportes más poderosos del mundo, toda vez que confiere acceso sin visado previo o con visado a la llegada a 192 destinos. En segunda posición se sitúan Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, pues su documentación abre la puerta de hasta 188 países.

Se trata de un ranking que elabora Henley & Partners con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, en el que la presencia europea copa los siguientes puestos. Hasta el séptimo no aparecen Australia, Malasia, Canadá y Nueva Zelanda, que comparten con Letonia, Eslovenia, República Checa y Eslovaquia la facultad de entrar sin dificultades en 183 países; y el siguiente que figura es Estados Unidos, con 180 destinos preferentes, en la décima plaza.

La gran novedad de la última actualización del informe es el ascenso de Emiratos Árabes Unidos. En tan solo veinte años ha añadido 153 destinos gracias a notables esfuerzos diplomáticos y de cooperación internacional, lo que le ha valido la mayor mejora registrada por cualquier país. Estados Unidos, por su parte, camina a la inversa. Si en 2006 lideraba el ranking, hoy ha perdido posiciones relativas frente al avance de Asia y al mantenimiento del bloque europeo en la parte superior. Singapur, que entonces era octavo, se ha convertido en el líder global.

En un contexto en el que la movilidad internacional ha aumentado de forma muy acusada en las últimas dos décadas, el pasaporte medio permite viajar a 108 destinos sin necesidad de solicitar un visado antes de la salida, frente a los 58 de 2006.

Sin embargo, la diferencia entre los ciudadanos con mayor y menor libertad de movimiento también se ha ensanchado: Afganistán continúa en la última posición, con acceso a solo 22 destinos, de modo que la distancia con respecto a Singapur alcanza así un récord de 170 países, frente a los 118 que separaban al primer y al último pasaporte hace veinte años.