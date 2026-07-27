Acciona vende 15 parques eólicos en España a Galp por 432 millones

Acciona Energía ha vendido a Galp una cartera formada por quince parques eólicos en España, con una capacidad conjunta de 361 megavatios, por 432 millones de euros. La operación se ha firmado y cerrado de manera simultánea, por lo que la compañía española ya ha recibido la totalidad del importe acordado.

Los activos están situados en Navarra, Zaragoza, Ciudad Real, Palencia, Guadalajara y Sevilla. Se trata de instalaciones maduras, con una antigüedad operativa media de 21 años, que pasarán a integrarse en el negocio renovable de la energética portuguesa.

La venta permitirá a Acciona registrar una plusvalía estimada de 255 millones de euros. El precio acordado no incluye deuda financiera dentro del perímetro de la transacción, lo que refuerza el impacto directo de la operación sobre la posición financiera del grupo.

La compañía enmarca la desinversión en su estrategia de rotación selectiva de activos, con la que busca materializar el valor de proyectos ya desarrollados y reasignar capital hacia nuevas oportunidades. Acciona la define como "un paso más" para optimizar sus recursos y fortalecer su balance.

Desde 2024, el grupo ha alcanzado acuerdos para vender más de tres gigavatios de capacidad renovable en España, Perú, Costa Rica, Sudáfrica, Estados Unidos y México. El importe conjunto de estas operaciones asciende a unos 3.700 millones de euros.