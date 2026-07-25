Escocia autoriza un complejo eólico marino con el que cubrir un tercio del consumo eléctrico del país

El gobierno de Escocia ha dado autorización para el futuro complejo eólico marino Caledonia, que sumará una potencia prevista de 2.000 megavatios, de modo que a pleno rendimiento podría producir cada año el equivalente a más de un tercio del consumo eléctrico actual del país.

Para ello, el promotor podrá instalar un máximo de 140 aerogeneradores en unas instalaciones limitadas a unos 429 kilómetros cuadrados en el mar del Norte, a unos cuarenta kilómetros de la costa de Aberdeenshire, donde se ubican ya otros dos parques eólicos marinos.

Según los planes del gobierno escocés, el proyecto está dividido en dos parques de aproximadamente 1.000 megavatios cada uno. La parte norte utilizará aerogeneradores anclados al fondo marino y podrá contar con hasta 77 unidades, mientras la parte sur combinará cimentaciones fijas y flotantes y podrá disponer de hasta 78 turbinas, aunque no más de 39 podrán ser flotantes. En todo caso, la limitación conjunta de 140 aerogeneradores implica que no necesariamente se alcanzará el máximo autorizado en ambas áreas.

El desarrollador es Ocean Winds, una sociedad participada al 50% por EDP Renewables y Engie, que se compromete a un gasto mínimo de unos 2.000 millones de euros en la cadena de suministro escocesa durante el desarrollo de los dos parques.

Si bien la previsión pasa por que las obras comiencen en tierra en 2028, que los trabajos de construcción en el mar duren entre 2029 y 2030 y que el complejo entre en funcionamiento entre 2031 y 2032, ahora que ha recibido la autorización, la empresa deberá buscar la financiación que necesite para llevar a cabo el proyecto y, a la vez, presentar un plan sobre cómo compensar el impacto sobre las aves marinas.