ACS sigue analizando su desembarco en la bolsa de EEUU, donde crece "muy rápido"

ACS sigue estudiando la posibilidad de desembarcar en la bolsa de Estados Unidos, un país en el que la empresa española está "creciendo muy rápido", especialmente a raíz de su apuesta a la construcción de infraestructuras de soporte para la inteligencia artificial.

"Obviamente, la cotización en Estados Unidos es siempre una opción. No hemos llegado a ninguna decisión, pero lo continuaremos analizando", ha apuntado el consejero delegado de la empresa, Juan Santamaría, en alusión a la importancia del mercado norteamericano para ACS. De esta región, que engloba también Canadá, la compañía obtiene el 63% de sus ingresos.

Además, en una conferencia con analistas, el directivo ha asegurado que la empresa seguirá entregando a sus accionistas un dividendo equivalente al 65% del beneficio anual.

"Un 65% de payout es la cifra en la que siempre hemos estado cómodos y es el nivel que creemos justo. Obviamente, estamos creciendo mucho y necesitamos equilibrar el crecimiento con el rendimiento de los dividendos", ha señalado el consejero delegado.

De cara a este ejercicio, el reparto alcanzará —ha dicho— los 2,4 euros por acción, con base en los 0,457 euros que ya se entregaron en febrero y los 1,9 euros que espera poder pagar en el próximo dividendo de julio.