La constructora española ACS seduce a Wall Street

La constructora española ACS llega a la presentación de sus resultados del primer trimestre con el respaldo de Bank of America, que mantiene su recomendación de compra sobre la multinacional y la sitúa entre sus 25 favoritos para 2026.

En un ejercicio marcado por la incertidumbre, los analistas del banco de inversión estadounidense aguardan que el beneficio de la empresa española siga creciendo y que su ebitda presente avance un 10% en términos interanuales. Así es que, con estas cifras, ven al grupo en condiciones de cumplir sus objetivos para este año, que pasan por aumentar su beneficio neto entre un 20 y un 25%.

La lectura de Bank of America es que la evolución operativa de ACS sigue siendo sólida, y su tesis de inversión se apoya principalmente en el perfil internacional de la empresa. En particular, en su exposición a Estados Unidos. Y es que, según su último informe, el 60% del beneficio neto del grupo procede ya de este mercado, y apenas el 15% corresponde a Europa. Su posición "de liderazgo" en dos segmentos muy atractivos, como son la construcción no residencial y los centros de datos, hacen aumentar su valoración.

Otro de los aspectos que destaca el banco de inversión es la mejora de la posición financiera de ACS, que cerró 2025 sin deuda neta, aunque con pasivos ajustados —incluido factoring— por unos 1.500 millones de euros.