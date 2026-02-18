Aerolíneas internacionales rechazan la subida de las tasas aeroportuarias prevista en España

La asociación internacional de transporte aéreo (IATA) rechaza la subida de las tasas aeroportuarias que planea Aena para la práctica totalidad de los aeropuertos españoles. Por el contrario, reclama que las tarifas experimenten una reducción del 4,9%, toda vez que ese recorte no frenaría el programa de inversiones previsto y permitiría "mejorar la competitividad de España como destino internacional", con los consiguientes estímulo del gasto y generación de empleo.

Detrás de este planteamiento se halla su convicción de que Aena subestima sistemáticamente la previsión de crecimiento del tráfico aéreo en España para así justificar el alza de las tarifas y obtener más beneficios "a expensas de los pasajeros, las aerolíneas y la economía española". "Esto debe acabar", ha sentenciado Rafael Schvartzman, vicepresidente regional de IATA para Europa, para hacer hincapié en que la propuesta dada a conocer permitiría al gestor aeroportuario español "obtener unos rendimientos muy superiores" a los de sus organismos homólogos en el resto de Europa. "Es insostenible y poco realista", ha abundado.

Para reforzar sus acusaciones de infravaloración de pasajeros, IATA ha apuntado que el tráfico real de pasajeros entre 2017 y 2025 —sin incluir los dos años de la pandemia— superó en más de un 15% las previsiones de Aena, lo que supuso unos ingresos adicionales de 1.300 millones de euros para la entidad. Solo en 2024, incide, su rendimiento fue cuatro puntos superiores al pronosticado, de modo que aerolíneas y pasajeros pagaron "casi 400 millones de euros más".

El planteamiento de Aena para el quinquenio 2027-2031 prevé una subida del 1,3% anual hasta rozar los 1.700 millones de pasajeros, una cifra que también la banca de inversión de Estados Unidos considera "conservadora" por alejarse de un consenso generalizado que apunta hacia el 2,1%. Las aerolíneas, en cambio, esgrimen estudios independientes de las consultoras internacionales Steer y CEPA que pronostican un incremento del 3,6% en el tráfico aéreo; de modo que, aun con el recorte que plantea IATA a la subida de las tasas, el operador aeroportuario podría financiar su plan de inversión y obtener una rentabilidad "razonable" del 6,35%.

Por su parte, las aerolíneas españolas se preguntan cómo Aena pretende incrementar los costes operativos regulados al 3,8% si prevé que el alza de los pasajeros se produzca a un ritmo casi tres veces inferior, al 1,3%. "Supondría unas ineficiencias y fuertes deseconomías de escala", han advertido, para insistir en que se corrijan las proyecciones y se fije el aumento de las tasas en el 2,8% en un contexto de crecimiento del tráfico aéreo del 3,6%.

Aena: 43 céntimos por pasajero

Frente a las críticas, el presidente de Aena, Maurici Lucena, ha defendido que la subida prevista "no pone en riesgo el turismo" y ha minimizado su impacto para los viajeros, porque, de trasladarse al precio del billete, supondría de media 43 céntimos adicionales.