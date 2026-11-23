El aeropuerto de Bolonia ha abierto la licitación para ampliar su terminal de pasajeros con un presupuesto base de 194,6 millones de euros.

El objetivo del concurso, para el que se recibirán ofertas hasta el 9 de febrero del año próximo, es que los trabajos se lleven a cabo sin bloquear el movimiento cotidiano de viajeros y la operación aeroportuaria en la terminal boloñesa.

Así es que la adjudicación valorará la propuesta económica, pero también las soluciones técnicas que presenten los participantes, que pueden solicitar aclaraciones hasta el 28 de enero.

En concreto, la organización de los trabajos tendrá un peso relevante en la evaluación. Los licitadores deberán explicar cómo gestionarán las interferencias entre las distintas fases de construcción y las infraestructuras existentes, además de detallar sus procedimientos de control de calidad y seguimiento tecnológico y los mecanismos de información al público durante las obras.

En paralelo, esta ampliación del aeródromo generará un contrato específico de ingeniería para dirigir los trabajos y coordinar la seguridad durante su ejecución. Ese segundo concurso tiene un valor estimado de 13,1 millones de euros y prevé recibir ofertas hasta el 14 de enero de 2027.