Mientras avanzan las obras de los corredores ferroviarios que unirán la capital de México con el norte y el oeste del país, llega el encargo de los trenes que las recorrerán: el gobierno que dirige Claudia Sheinbaum ha encargado ya 52 vehículos para acompañar esta apuesta por el ferrocarril de pasajeros, cuyos primeros tramos estarán concluidos a lo largo del año que viene.

En concreto, el contrato público reúne el suministro de 27 trenes de largo recorrido más otros 25 de corto itinerario y su puesta en servicio, así como el mantenimiento y el equipamiento de los talleres. Otra de las especificaciones es que los vehículos deben tener propulsión diésel e incorporar el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, que supervisa la circulación y refuerza la seguridad.

A pesar de que el importe del concurso no se ha hecho público, la referencia la marca el realizado por el gobierno mexicano en diciembre del año pasado, cuando Alstom recibió la adjudicación de 47 trenes de pasajeros por una cuantía de 920 millones de euros. De hecho, tanto la multinacional francesa como la filial mexicana de la china CRRC —que también había competido por ese encargo, al igual que la española CAF— ya han dado muestras de interés en este nuevo proceso.

Con un esquema que dará relevancia a las condiciones financieras que acompañen a las propuestas industriales, el calendario oficial fija la presentación de ofertas de cara al 18 de diciembre, la adjudicación se prevé que pueda anunciarse el 8 de enero del año próximo, mientras que la firma del contrato tendrá lugar el día 21 del mismo mes.