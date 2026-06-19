Air Europa refuerza su conexión con Cuba con una nueva frecuencia desde Madrid

Air Europa sumará en julio una nueva frecuencia semanal entre Madrid y La Habana, de modo que alcanzará un total de cuatro viajes por semana entre España y Cuba.

En un contexto de gran crisis energética en la isla del Caribe, la aerolínea ha decidido reforzar la conexión de ambos países, a diferencia de la estrategia seguida por Iberia, Cubana de Aviación o World2Fly, que han decidido suspender sus operaciones en el país que dirige Miguel Díaz-Canel.

En todo caso, la compañía que dirige Juan José Hidalgo ha apuntado que la evolución de la ruta está sometida a un seguimiento continuo, de modo que la planificación podría ser revisada si cambian las circunstancias.

Por el momento, en lo que ha cambiado la ruta que cubre el regreso desde La Habana hasta Madrid es que la escala técnica para repostar ya no se realiza en Santo Domingo, como se estableció el pasado mes de febrero a raíz de las restricciones de combustible, sino que ahora tiene lugar en Punta Cana.