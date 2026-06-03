Las cadenas hoteleras españolas empiezan a dejar Cuba ante las amenazas de Trump

La última amenaza de Trump en relación con Cuba también surte efecto. Su ultimátum de que, a partir del próximo fin de semana, sancionará a toda empresa extranjera que mantenga vinculación con el conglomerado estatal cubano GAESA, llevó ayer a Iberostar a desvincularse de doce hoteles en la isla del Caribe y motiva que hoy Meliá renuncie a sus operaciones en otros quince establecimientos.

El arranque de año ha sido muy difícil en la isla. Después de la irrupción militar en Venezuela, el presidente de Estados Unidos señaló a Cuba entre los países en los que debería intervenir para propiciar un cambio de régimen hacia otro más proclive a los intereses de su país, pero descartó recurrir a las armas. El colapso de la economía cubana haría el trabajo por él, propiciando la caída del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Con ese objetivo en mente, bloqueó los envíos de petróleo venezolano a La Habana y amenazó con aranceles a los países que le suministrasen crudo. Solo Rusia, sin prácticamente comercio con Estados Unidos, envió combustible a la isla en los últimos meses.

Apagones que se extienden durante más de veinte horas al día, escasez de reservas del combustible más utilizado por los aviones comerciales y un desabastecimiento agravado impactaron de lleno contra el principal motor económico de la isla: el turismo. Las aerolíneas internacionales comenzaron a alterar sus planes de vuelo y los cierres llegaron a los hoteles.

A finales de abril, los datos del turismo de la isla correspondientes al primer trimestre confirmaban esta realidad: las llegadas de turistas internacionales habían caído un 48%, según los datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, y el turismo total un 41%.

Trump, que no ha ocultado su deseo de hacerse con la isla, ya ha dicho en los últimos meses que ve "posible" lograrlo después de casi setenta años de bloqueo.

Reforma sistémica

Su mano derecha para asuntos de Exterior, Marco Rubio, precisamente de origen cubano, ha señalado en las últimas horas que la isla necesita una reforma sistémica, pues actualmente es "un estado fallido" y, por ende, "una amenaza" para Washington.

Para ello, ante el Senado de Estados Unidos ha puesto en duda que las personas que están actualmente al frente puedan asumir el cambio que se requiere, de modo que ha apostado por "un cambio de personas".

Cierre de los hoteles

La salida de Meliá e Iberostar de la isla caribeña se suma a la decisión de Minor Hotels —que daba servicio a dos establecimientos en La Habana bajo la marca NH— y de Royalton Hotels & Resorts, anteriormente Blue Diamond Resorts, que gestionaba 62 hoteles bajo una decena de marcas diferentes. Entre ellos, el Hotel Inglaterra, en el Parque Central de la capital cubana.

De forma transitoria, esos emblemas turísticos pasarán a ser gestionados por entidades locales.