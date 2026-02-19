Airbus cierra 2025 con un beneficio récord: 5.200 millones de euros, un 23% más

Con unos ingresos de 73.420 millones de euros, un 6% más que en el ejercicio precedente, y un beneficio un 23% superior, hasta los 5.221 millones, Airbus cierra un año de récord.

De hecho, su consejero delegado, Guillaume Faury, lo ha catalogado como "histórico" por la fortaleza de la demanda en todos los negocios y el rendimiento financiero; hasta el punto de que lo logrado, sumado a "la confianza en el rendimiento financiero futuro" respaldan un aumento en el pago de dividendos. En concreto, el consejo de administración propondrá que alcancen los 3,2 euros por acción, un 7% más.

Con la vista puesta en este año, el reto pasa por entregar casi un centenar de aviones comerciales más que en 2025 (870 sobre 793), conseguir un Ebit ajustado de unos 7.500 millones de euros (5,2%) y un flujo de caja libre antes de financiación de clientes de unos 4.500 millones de euros. En el ejercicio cerrado, el Ebit ajustado fue de 7.128 millones de euros (+33%) y el reportado, que incluye ajustes por valor de 1.046 millones de euros, creció un 15% hasta los 6.082 millones de euros; mientras el flujo de caja subió un 7% hasta los 4.753 millones.

La aviación comercial, al alza

El área de aviación comercial de Airbus, la pata más importante del negocio, ingresó 52.577 millones de euros en 2025 —un 4% más que un año antes— y reportó un aumento del 7% en el Ebit ajustado hasta los 5.470 millones de euros, favorecido por el aumento de las entregas y una reducción de los gastos de I+D, aunque compensado en parte por el impacto de los aranceles.

Si bien su objetivo para el año era alcanzar las 820 entregas, la compañía tuvo que rebajar sus ambiciones por problemas de calidad en los paneles de fuselaje de la familia A320. Pese a ello, fueron 793 los aviones comerciales entregados, y el reto para 2026 es alcanzar los 870 con base en las series A220, A320, A330 y A350.

Un avión A350 de Airbus para EgyptAir | EP

En todo caso, recibió 889 pedidos netos por importe de 92.320 millones de euros, lo que elevó la cartera total de pedidos a cierre del año a casi 540.000 millones de euros, toda vez que el número de aviones solicitados alcanzó un récord al superar los 8.700.

Al respecto, ha advertido que el hecho de que Pratt & Whitney no se haya comprometido con el número de motores solicitados por Airbus está "afectando negativamente" a las previsiones para este año y a la trayectoria de aumento.

Impulso del mercado militar

El impulso del sector de la defensa también ha supuesto un avance para la compañía que lidera Faury. Así pues, Airbus Helicopters ingresó casi 9.000 millones de euros en 2025, un 13% más, haciéndose con un Ebit ajustado de 925 millones de euros (+13%) y un Ebit reportado de 953 (+17%).

Los pedidos netos alcanzaron las 536 unidades, un 19% por encima de 2024, y la ratio de pedidos sobre facturación fue superior a 1 tanto en unidades como en valor. Asimismo, las entregas de helicópteros aumentaron hasta las 392 unidades, un 8,58% más que en el año anterior.

Avión militar de Airbus | EP

Por su parte, el departamento de Defence and Space cerró el ejercicio con un récord en los pedidos recibidos, por un valor total de 17.700 millones de euros, casi un 6% más. Con estos números, la cartera total de pedidos del área de defensa y espacial se eleva a 50.771 millones de euros, un 8% más.

El segmento ingresó 13.405 millones de euros en 2025 (un 11% más) y consiguió un Ebit ajustado de 798 millones de euros frente a las cifras negativas de 2024 tras la reestructuración de esta división, que culminó el pasado junio con el despido de 2.043 personas.