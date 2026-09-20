Alemania activa más de 3.000 millones de euros para levantar su segundo mayor parque eólico marino

Alemania pone en marcha una inversión de más de 3.000 millones de euros para levantar el que será su segundo mayor parque eólico marino. Tras más de una década de desarrollo, el proyecto Gennaker, que se ubicará frente a la costa del Báltico, ha cerrado definitivamente su financiación y pasa a fase de ejecución con el objetivo de comenzar a producir electricidad a finales de 2028.

El paso decisivo para lanzar esta infraestructura, que tendrá casi un gigavatio de potencia, ha sido el cierre de 2.100 millones de euros de financiación sin recurso por parte de un grupo de 16 bancos comerciales y el Banco Europeo de Inversiones. Este tipo de financiación descansa fundamentalmente sobre los propios activos y futuros ingresos del parque, y permitirá levantar 63 aerogeneradores de Siemens Gamesa.

Una vez completamente operativo, este parque producirá cerca de cuatro teravatios hora de electricidad al año, según las estimaciones del promotor, lo que supone energía suficiente para cubrir el consumo de un millón de hogares.

Además de los contratos industriales, como el cerrado con Siemens Gamesa para instalar los generadores, este proyecto también tiene asegurados compradores para buena parte de la electricidad que producirá. De hecho, Amazon ha firmado un contrato a largo plazo asociado a 600 megavatios de capacidad, lo que multiplica por seis el compromiso de Uniper durante diez años.

Entre ambos acuerdos existe así comprador para electricidad asociada a unos 700 megavatios de los 976,5 previstos, lo que reduce el riesgo asumido por las entidades que aportan los 2.100 millones de euros de deuda.

Participación en el proyecto

Detrás de Gennaker está Skyborn Renewables, compañía alemana controlada por Global Infrastructure Partners, el inversor en infraestructuras adquirido por BlackRock en 2024.

A la operación se ha incorporado además Stadtwerke München (SWM), la empresa municipal de Múnich, con una participación del 25%, mientras Skyborn conserva las otras tres cuartas partes.