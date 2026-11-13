El Algarve busca atraer a la élite mundial de la hípica mundial

Una competición hípica en el Centro Ecuestre de Vilamoura, en el Algarve portugués

Vilamoura volverá a acoger competiciones internacionales de salto en marzo del año que viene. La renovación de su centro ecuestre, que el gobierno de Portugal cifra en unos veinte millones de euros, permitirá al recinto del Algarve albergar pruebas de cinco estrellas, la máxima categoría a nivel mundial.

El centro contará con cinco pistas de arena, una de hierba y una zona cubierta de calentamiento, así como un restaurante con vistas a la pista principal. Además, las 800 cuadras permanentes y la clínica veterinaria están pensadas para que los equipos puedan instalarse con sus caballos durante varias semanas.

Arrow Global, la gestora británica detrás de la renovación de estas instalaciones que no acogían pruebas de primer nivel desde 2019, tiene en Vilamoura una cartera que incluye la marina, hoteles, campos de golf y suelo para nuevos desarrollos.

De este modo, la hípica añade un motivo para viajar al Algarve en primavera y otoño, fuera de los meses de mayor actividad turística.