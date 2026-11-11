El mapa del lujo de Austria, pendiente de un resort entre viñedos, aguas termales y campos de golf

El turismo de lujo de Austria empieza a mirar más allá de las grandes estaciones de esquí de los Alpes. En Burgenland, una región vinícola y termal situada al este del país, cerca de la frontera con Hungría, un resort de cinco estrellas que combinará alojamiento exclusivo, gastronomía, bienestar y golf aguarda el visto bueno de las autoridades locales.

El proyecto está impulsado por EPH Group, una promotora inmobiliaria nacida en Viena que cotiza en el mercado germano y cuya estrategia pasa por aprovechar el atractivo de destinos menos conocidos internacionalmente para desarrollar una oferta turística capaz de funcionar durante todo el año. Fundada en 2023, cuenta ya con una cartera de diez proyectos de alta gama en Austria y Alemania, y su modelo consiste en identificar emplazamientos con potencial, desarrollar los inmuebles y colaborar con operadores hoteleros internacionales para llevar a cabo su explotación.

Proyecto para construir un hotel de lujo en una región vitícola de Austria | EPH Group

Para llevar adelante esta iniciativa, la promotora ha firmado acuerdos con cinco propietarios para adquirir una superficie de 26.363 metros cuadrados por 263.630 euros, según una de sus comunicaciones bursátiles, pero la operación no se completará hasta conseguir la clasificación urbanística y la licencia de construcción necesarias, para lo cual EPH se marca un plazo de cuatro años. Y es que los terrenos elegidos, situados entre viñedos, están clasificados como suelo agrícola, de modo que la construcción requiere modificar la planificación regional.

Mientras el alcalde ha dejado claro que el proyecto solo podrá hacerse "en armonía con la población y con la naturaleza", la empresa ya ha planteado que el hotel contribuirá a preservar la identidad local y a impulsar la economía local, toda vez que generará empleo y valor adicional para las empresas locales de viticultura, restauración, artesanía y servicios.

El proyecto

Mientras se aclara el horizonte administrativo, la empresa ha puesto negro sobre blanco un proyecto para construir un hotel de cinco estrellas con unas 300 plazas distribuidas entre suites y villas independientes dotadas con piscinas y espacios privados de bienestar. Por su parte, las instalaciones comunes albergarán un amplio spa, un restaurante panorámico con vistas al paisaje de viñedos y diferentes espacios dedicados a la gastronomía y la cultura del vino.

Proyecto para construir un hotel de lujo en una región vitícola de Austria | EPH Group

El golf y las aguas constituyen otros de los atractivos de la propuesta, pues la promotora pretende aprovechar las instalaciones deportivas y termales de la zona para ampliar su oferta de ocio, y que esta combinación de deporte, gastronomía, vino y wellness permita atraer visitantes durante todo el año.