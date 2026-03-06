Analistas dudan sobre la persistencia del dólar como valor refugio tras el conflicto del Golfo

Analistas del World Gold Council y del banco suizo Julius Baer coinciden en señalar que la subida del dólar como consecuencia del inicio del conflicto en el Golfo será solo temporal y acabara volviendo a la senda bajista que ya había emprendido antes de la guerra. Sin embargo, el oro podría seguir siendo un activo refugio pese a la elevada cotización del mismo, después de las grandes subidas registradas en 2025 y a principios de este año.

En un reciente informe, World Gold Council apunta que la debilidad que mostraba el dólar antes del inicio de la guerra en el Golfo impulsó al oro como activo refugio y eso explica en parte el gran aumento de cotización registrado en loe últimos meses. La cotización actual del metal ronda los 5.100 dólares por onza, con un aumento de valor del 20% en los últimos tres meses. Desde el inicio de la guerra su valoración ha bajado cerca de un 4%.

El citado estudio señala que pese a la apreciación del dólar frente al euro desde el estallido de la guerra (ronda el 2% de aumento), las perspectivas son que el dólar volverá a bajar una vez que se ponga fin al conflicto, cuya duración no se prevé larga. A juicio de los analistas de World Gold Council, la cotización del dólar y de las acciones estadounidenses siguen siendo altas, sobre todo respecto a mercados como Europa y Japón que ofrecen buenas posibilidades de inversión.

La debilidad del dólar, la incertidumbre política y geopolítica y la mayor volatilidad de los flujos de capital son condiciones que favorecen al oro, según estos analistas, y, además, "la continua diversificación de los bancos centrales hacia el oro proporciona un mayor respaldo". Entre los riesgos que ven para la permanencia del oro como valor refugio señalan los precios elevados y que el metal pueda volverse menos atractivo en un entorno de fuertes mercados bursátiles y de crecimiento, especialmente en Europa y Japón.

Análisis de Julius Baer

Por su parte, David A. Meier, analista de Julius Baer, señala en su informe que, a pesar de que el dólar ha mostrado su carácter de activo refugio durante la guerra, solo se prevé una evolución mejor a la prevista para la moneda norteamericana para los próximos tres meses, pero se mantiene un pronóstico bajista posteriormente.

Meier apunta que se mantiene la idea de que el conflicto del Golfo tendrá efectos en el mercado limitados al repunte del precio del petróleo y a un incremento de la aversión al riesgo. A su juicio, no parece probable un escenario de una guerra prolongada, con importantes iinterrupciones del suministro del petróleo y efectos inflacionarios duraderos que alterarían las trayectorias de los bancos centrales.