Analistas ven probable que otros países imiten a China e India para seguir utilizando Ormuz

La negociación que parece haberse abierto entre Estados Unidos e Irán para tratar de poner fin al conflicto es vista con escepticismo por varios analistas internacionales, pero advierten de que se está abriendo un nuevo escenario con la revitalización del comercio del petróleo a través de Ormuz por parte de Irán para su propio beneficio. India y China han exportado productos petrolíferos desde el Golfo Pérsico en los últimos días y otros países podrían seguir su ejemplo.

Para Norbert Rücker, analista del banco de inversión Julius Baer, el escenario actual aún está marcado por la incertidumbre, ya que Estados Unidos parece estar ahora más interesados en poner fin a la guerra, pero al mismo tiempo mantiene la amenaza de desplegar tropas en el Golfo. Por su parte, Irán parece haber encontrado respuestas para seguir beneficiándose del comercio petrolero aún en plena guerra. "Es crucial destacar que la mayoría de los compradores de petróleo de Oriente Medio previos al conflicto no participan activamente en él, ni tampoco habían sido defensores de las sanciones contra Irán", indica el analista.

Rücker también apunta que el almacenamiento de petróleo está experimentando leves descensos en Europa y Singapur, mientras que aumenta en Estados Unidos, "donde, sorprendentemente, las emisiones estratégicas aún no han llegado a los depósitos comerciales". Por su parte, las cargas de petróleo ruso se han recuperado parcialmente en el Mar Báltico, mientras que el aumento derivado de las interrupciones en las cargas de petróleo del Caspio aún no se ha confirmado por completo.

Interrupción prolongada en Ormuz

Por su parte, Bank of America ha celebrado una conferencia sectorial sobre energía en Londres con la presencia de diversos expertos. Entre las conclusiones del encuentro destaca que los inversores consideran probable que se produzcan "interrupciones prolongadas" en los flujos de comercio de petróleo a través de Ormuz, incluso en el escenario de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Ante la situación actual, los analistas de Bank of America recomiendan la compra de acciones de petroleras europeas como Galp y TotalEnergies. De la primera destacan el crecimiento previsto de su volumen de producción en Brasil, a corto plazo y en Namibia, a medio plazo. En cuanto a TotalEnergies, resaltan su crecimiento orgánico de volumen y flujo de caja libre en petróleo, gas y electricidad, con lo que compensan "con creces" la pérdida de volumen provocada por las interrupciones de producción en el Golfo Pérsico.