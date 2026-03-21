El anunciado aumento de los aranceles de EEUU del 10% al 15% sigue en el aire

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, aseguraba el pasado 4 de marzo que era "probable" que Estados Unidos incrementase el arancel global anunciado semanas antes por Donald Trump a las importaciones del 10 al 15%, tal y como estaba previsto. Sin embargo, desde esta declaración no ha habido nuevos comentarios desde la administración norteamericana al respecto y el arancel suplementario del 10% para una gran cantidad de productos importados sigue en vigor.

Hasta el momento, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos no ha respondido a una petición de información de La Región Internacional sobre las previsiones para elevar el nuevo arancel al 15%. Es posible que el comienzo de la guerra en Oriente Próximo y la crisis energética que ha ocasionado en buena parte del mundo -con importantes aumentos de los combustibles, también en Estados Unidos- haya hecho retrasar la adopción de esta medida.

El nuevo arancel del 10% entró en vigor el pasado 24 de febrero, apenas cuatro días después de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular los aranceles anteriormente impuestos por la administración Trump a un gran número de países y para multitud de productos importados. Ya en ese momento Trump había anunciado que el arancel suplementario sería del 15%, pero después lo rebajó al 10% y más adelante volvió a anunciar que se subiría al 15%.

Excepciones a los aranceles

Para imponer esta nueva tasa, Trump recurrió a una normativa de 1974 conocida como Sección 122, que autoriza al presidente de Estados Unidos a declarar un arancel de hasta el 15%, sin la aprobación del Congreso, durante 150 días bajo ciertas condiciones. En este caso, los aranceles suplementarios afectan a la mayoría de bienes de consumo y las excepciones son sectores como los automóviles y sus piezas, ciertos productos agroalimentarios, los productos farmacéuticos y minerales estratégicos y tierras raras, entre otros.

Aparte de la aplicación del arancel suplementario del 15%, también está pendiente el proceso de devolución de los aranceles que fueron cobrados de forma ilegal, según la resolución del Tribunal Supremo de EEUU. Hace dos semanas el director de la agencia aduanera estadounidense, Brandon Lord, declaraba que esta no cuenta con la capacidad para poder reembolsar el importe de los aranceles indebidamente cobrados a las empresas afectadas, que ascienden a un total de 166.000 millones de dólares.