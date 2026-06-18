Apple trabajará con Intel en el diseño y fabricación de chips en Estados Unidos

Los gigantes tecnológicos norteamericanos Intel y Apple colaborarán en el diseño y la producción de microprocesadores en Estados Unidos. El anuncio de este acuerdo lo ha realizado el presidente Trump, quien ha blandido esta alianza como una reivindicación de su política económica proteccionista.

Otros "presidentes ineptos", según él mismo ha escrito en sus redes sociales, "olvidaron proteger las industrias estadounidenses con aranceles" y, de este modo, permitieron que Taiwán y otros países "se apoderaran" de las fábricas de semiconductores. Sin embargo, como ha subrayado, sus medidas económicas desembocan ahora en el "regreso" de la industria de chips norteamericana.

De hecho, ha relacionado su iniciativa de entrar en el accionariado de Intel con unos 11.000 millones de dólares con los acuerdos de la empresa con Nvidia, Elon Musk y ahora Apple. "Diseñamos todo, ¡pero necesitamos construirlo aquí, AHORA! Así que decidí ayudar a Intel porque necesitamos diseñar y construir nuestros chips aquí mismo en Estados Unidos", ha recalcado.

En este sentido, ha presumido de que ayudó a que Nvidia aceptara fabricar sus chips de primera generación con Intel y a que Elon Musk se comprometiera a construir en Estados Unidos la fábrica de chips más grande del mundo de la mano del equipo de tecnología de Intel, y de que la estrategia sigue dando frutos a la vista del acuerdo con la compañía que dirige Tim Cook.

Así es que se ha preguntado si la inversión realizada por su gobierno en Intel ha sido "demasiado o demasiado poco", pues la compañía valía "alrededor de 100.000 millones de dólares" y ahora, nueve meses después, "vale más de 600.000". De este modo, ha multiplicado por seis la inversión: "¿Cuándo fue la última vez que un presidente hizo ganar dinero a Estados Unidos?", se ha preguntado.