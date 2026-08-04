4.812 turistas en lata

En laxe el antiguo vertedero de botellas es ahora una playa de cristales tallados por el mar, hay cola

Que 4.812 turistas sigan pasando cada día por el caseto de la Xunta para confirmar la reserva que le permita un garbeo en lata por el arenal de As Catedrais (Ribadeo) –la foto con arco y sin peña ya la arreglará la IA– indica que al destino le queda carrete, pero entre paisaje de postal, como sale en invierno, y parque temático, como queda en verano y en Semana Santa, la diferencia es de calendario laboral.

LA DIFERENCIA ENTRE PAISAJE DE POSTAL Y CENTRO COMERCIAL EN LA PLAYA DE AS CATEDRAIS ES DE CALENDARIO LABORAL

La escena seguirá a capricho de la marea, hasta que el Cantábrico acabe de limar los arbotantes, se desplomen los arcos y otro relato sobre arquitectura natural sostenga el interés del mercado por A Mariña lucense. Ante el fogonazo de “xentiña como area” en As Catedrais –imagen ya icónica de cada campaña– es inevitable reparar en cuánta zarpa humana puede soportar un espacio natural protegido, pero ya tocará ser molestia en otro paraje similar. Dos meses de romería en el acantilado, recogimiento el resto del año. Pero el BNG de Ribadeo pide más protección en vez de promoción y que no se autorice un festival en el acantilado durante el eclipse, aunque el acceso a la playa permanecerá cerrado. Pasa una vez.

La escena también provoca compasión por el chasco de imaginar una jornada de toalla en vez de lucha de codos para despejar el encuadre. Todos llegan vistos y leídos sobre el paso de centro comercial pero sienten la necesidad de estar en ese escenario, también Amazon que acaba de grabar una serie. Inexplicable para alguien que se desvía cada vez que pasa hacia Asturias, salvo julio y agosto, hasta que te ves haciendo bulto un poco más allá. En Laxe, concello de la Costa da Morte, el antiguo vertedero de botellas a los pies del cementerio es ahora una playa de cristales tallados por el mar. A veces hay cola.