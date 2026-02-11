La apuesta por las renovables en Reino Unido permitirá abastecer a a 16 millones de hogares

El récord de adjudicaciones de proyectos de renovables en las últimas semanas en Gran Bretaña permite garantizar la producción de 14,7 gigavatios (GW) de energías limpias y producidas en el país para abastecer a un total de 16 millones de hogares, según datos aportados por el departamento de Seguridad Energética del gobierno británico.

La mayor subasta de proyectos solares realizada en la historia del Reino Unido (4,9 GW) asegurados ha supuesto un importante impulso para una de las fuentes de energía más baratas y limpias disponibles. Si se le añaden los proyectos aprobados el mes pasado para el desarrollo de la energía eólica marina (8,4 GW) y los recientemente desarrollados en eólica terrestre (1,3 GW), el gobierno se asegura cerca de 15 GW para poder proporcionar energias limpias y a bajo coste a millones de familias del país. "Gran Bretaña ha dado otro paso significativo hacia la independencia energética y la reducción de las facturas", indica el citado departamento.

Con la próxima puesta en marcha de estos proyectos, Reino Unido se encamina hacia el objetivo de promover la energía limpia cara al año 2030 como "la opción correcta para la seguridad energética y para satisfacer la creciente demanda de electricidad". Según indica el departamento de Seguridad Energética, la nueva energía eólica terrestre se ha acordado a un precio de 72,24 £/MWh y la nueva energía solar a 65,23 £/MWh, ambos por debajo de la mitad del coste de 147 £/MWh que supone la construcción y operación de nuevas centrales eléctricas de gas.

Las previsiones del gobierno británico apuntan a la reducción de las facturas energéticas y, además, a liberar 5.000 millones de libras adicionales en inversión del sector privado que permitirán generar hasta 10.000 puestos de trabajo. Entre los proyectos más importantes que se están desarrollando en el país se citan el parque éolico Imerys en Cornualles -el mayor proyecto eólico terrestre de la última década-, y el parque solar West Burton, el mayor proyecto solar jamás adjudicado mediante un contrato gubernamental de energías renovables.

Fondo de 1.000 millones de libras

Estos resultados se producen tras la publicación del Plan de Energía Local por parte del gobierno y Great British Energy. Un fondo de hasta 1.000 millones de libras permitirá a las comunidades de todo el Reino Unido poseer y controlar sus propios proyectos de energía limpia, generando riqueza comunitaria mediante la mayor inversión pública en energía comunitaria en la historia del país.

Además, se ha puesto en marcha una acción más amplia para reducir las facturas de energía, que incluye la reducción de un promedio de £150 en costos de las facturas a partir de abril y la entrega de la mayor inversión pública jamás realizada en mejoras de energía en el hogar a través del Plan de Hogares Cálidos.

No depender de petroestados y dictadores

El secretario de Energía del gobierno británico, Ed Miliband, ha destacado que el precio acordado para la nueva energía eólica y solar terrestre es un 50% inferior al coste de construir y operar nuevas centrales de gas. "Al respaldar la energía solar y eólica terrestre a gran escala, estamos reduciendo las facturas para siempre y protegiendo a las familias, las empresas y a nuestro país de la montaña rusa de los combustibles fósiles controlada por petroestados y dictadores. Así es como recuperamos el control de nuestra energía y inauguramos una nueva era de abundancia e independencia energética", indicó Miliband.