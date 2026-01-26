Nueve países europeos se alían para desarrollar conjuntamente la eólica marina

Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y Reino Unido han suscrito hoy la Declaración de Hamburgo, un acuerdo por el cual se comprometen a desarrollar conjuntamente 100 gigavatios de energía eólica marina en el mar del Norte en el horizonte de 2050.

Con la vista puesta en los "desafíos críticos" que afronta Europa tanto en lo que atañe a su seguridad como a su economía y sus sistemas energéticos, estos nueve países han sellado un acuerdo para "acelerar y coordinar mejor" el desarrollo de la energía eólica marina, así como para contrarrestar las amenazas de "sabotaje físico o los ciberataques" que aparezcan.

Esta iniciativa, por tanto, tiene una triple vertiente. Por un lado, figura la importancia de reducir el peso de los actores no europeos en segmentos clave de la cadena de valor energética del continente, garantizando así la seguridad del suministro; mientras que, por otro, se persigue proporcionar energía asequible a los consumidores y asegurar la competitividad a largo plazo de la industria europea. Asimismo, la neutralidad climática de Europa de cara al ecuador del siglo XXI es otro de los objetivos de este acuerdo.

Los países firmantes, además, ponen sobre la mesa que la colaboración eficaz entre ellos permitirá "reducir costes y acelerar la construcción" de esa infraestructura, así como un mejor aprovechamiento de los recursos en términos de inversión en innovación.

En paralelo, se han comprometido también a cooperar en lo que a planificación de infraestructuras energéticas marinas se refiere, así como en el impulso del hidrógeno verde para seguir mejorando la sostenibilidad del sistema energético.