La minera canadiense Lundin Mining invertirá 18.000 millones de dólares en Argentina

La canadiense Lundin Mining invertirá 18.000 millones de dólares a lo largo de los próximos nueve años para producir cobre, oro y plata en Argentina.

Se trata de un proyecto desarrollado por la empresa Vicuña, participada al 50% por Lundin Mining y la australiana BHP, y prevé una producción anual de aproximadamente 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata durante los primeros 25 años.

Con todo, ya en la primera década, la estimación de la compañía apunta a una producción de 2,5 millones de toneladas de cobre, unos 5,5 millones de onzas de oro y 214 millones de onzas de plata.

Con estas cifras, según ha indicado en sus redes sociales el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, el proyecto se situaría en el top 5 a nivel mundial en cobre, oro y plata.

Tres fases

El proyecto se desarrollará en tres etapas, que contemplan la apertura de una mina a cielo abierto, la instalación de una planta concentradora y de otra para la recuperación de cobre, oro y plata, y la expansión de esta infraestructura.

En esta última etapa, como ha detallado Caputo, "se necesitará infraestructura de soporte en Chile a través de un esquema de outsourcing”, e incluirá una planta desalinizadora de agua de mar, una planta de refinado y un ducto de concentrado.

Grandes inversiones

El proyecto minero de Vicuña es el décimo primero en acogerse al régimen de incentivos para grandes inversiones en Argentina, impulsado por el presidente, Javier Milei, para atraer inversiones nacionales y extranjeras superiores a 200 millones de dólares en sectores estratégicos, como la minería o la energía, a cambio de beneficios fiscales durante los siguientes 30 años.