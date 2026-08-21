Argentina busca 684 millones de euros de inversión privada para ampliar la red eléctrica de Buenos Aires

Argentina acaba de abrir a la competencia internacional una de sus mayores actuaciones recientes en infraestructura eléctrica. Con una inversión estimada de unos 684 millones de euros, el gobierno ha sacado a concurso la ampliación de la red de alta tensión del área metropolitana de Buenos Aires, un proyecto que contempla alrededor de 270 kilómetros de nuevas líneas para aumentar en unos 2.000 megavatios la capacidad de abastecimiento de la zona.

Sin embargo, esos 684 millones de euros no serán desembolsados por el Estado, que de hecho consigna un presupuesto de cero pesos en el expediente del concurso. El gobierno que preside Javier Milei ha optado por desarrollar el proyecto en régimen de concesión, de modo que la adjudicataria se encargará de la construcción de las nuevas instalaciones y asumirá posteriormente su operación y mantenimiento a cambio de un canon, que habrá fijado previamente en su oferta económica, durante los quince años que dura el contrato.

A través de la plataforma pública de contratación, las compañías que estén interesadas pueden plantear sus consultas hasta el 13 de noviembre, un mes antes de que cierre el plazo de presentación de ofertas. A partir de ahí, el ejecutivo del país austral prevé adjudicar el concurso a principios del año que viene y establece un tiempo máximo de 52 meses para que se lleve a cabo el refuerzo de la red en el área metropolitana que concentra el 40% de la demanda eléctrica de Argentina.

Un programa más amplio

Este nuevo modelo con el que Argentina pretende recurrir a capital privado para ampliar su red eléctrica es la primera pieza de un programa mucho mayor, con unos 5.600 kilómetros de nuevas líneas eléctricas y una inversión estimada de 5.600 millones de euros.

De este modo, la licitación de Buenos Aires se convierte así en la primera prueba a gran escala de este sistema.