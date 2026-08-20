Milei privatiza también 7.600 kilómetros de vías de tren para mercancías

El gobierno de Javier Milei continúa avanzando en su programa de privatizaciones. La compañía estatal que gestiona buena parte del transporte ferroviario de mercancías de Argentina se convierte en la cuarta empresa pública que entra en fase de licitación, toda vez que acaba de abrirse el concurso internacional para entregar al sector privado la explotación de 7.594 kilómetros de vías de tren durante el próximo medio siglo.

Relacionado Argentina pone en venta la empresa pública que gestiona el agua de Buenos Aires

Se trata de la estatal Belgrano Cargas y Logística, que gestiona tres líneas de mercancías —Belgrano, San Martín y Urquiza— que discurren por 16 provincias y atraviesan las principales regiones agrícolas, mineras e industriales del país, conectando centros productivos con puertos y pasos fronterizos.

Según el esquema publicado por el ejecutivo del país austral, la operación no consiste en vender la empresa como un único bloque, sino que sus principales actividades y sus bienes siguen caminos distintos. Las vías, al igual que los talleres, se entregarán en concesión, pero el material rodante se venderá y, posteriormente, se liquidará la empresa.

Más en detalle, el procedimiento aprobado para la concesión de las vías especifica que el adjudicatario no puede utilizarlas en exclusiva, si bien está autorizado para imponer un cánon o un peaje a los distintos operadores ferroviarios.

Tiene, además, la obligación de realizar unas obras de mejora —fijadas de antemano— durante el transcurso de los cinco primeros años y la posibilidad de comprar al Estado un lote de vagones y locomotoras. En todo caso, los fondos recaudados se destinarán a un fideicomiso para contribuir a financiar los arreglos comprometidos.

El calendario oficial establece como fecha para la presentación de ofertas el próximo 11 de noviembre de 2026, en el marco de un concurso abierto tanto a empresas nacionales como internacionales.

Cuarta privatización

Esta privatización forma parte del programa de recorte del Estado impulsado por Milei a su llegada al cargo, y que se materializó en la denominada Ley Bases de 2024. Y, de las seis empresas incorporadas en esa normativa para su privatización, Belgrano es la cuarta que alcanza la fase de licitación.

Antes que las vías para los trenes de mercancías fueron el servicio de agua de Buenos Aires, la asistencia en tierra dentro de los aeropuertos y la empresa que gestionaba las principales autopistas argentinas.