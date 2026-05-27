Argentina pone en venta la empresa pública que gestiona el agua de Buenos Aires

El gobierno de Argentina ha abierto formalmente una licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de la empresa estatal que presta el servicio de agua potable y saneamiento en Buenos Aires y su área metropolitana.

Con esta privatización impulsada por el ejecutivo que dirige Javier Milei, lo que se busca es un operador con experiencia en la materia para hacerse cargo de las operaciones de la compañía pública, que deberá mantener. Así que, aunque el nuevo dueño de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. gestionará la empresa, la concesión sigue vigente, con obligaciones de inversiones —renovación de la red, instalación de medidores...— y servicio ya encarriladas hasta 2031.

Si bien no se ha publicado un precio mínimo, según la documentación consultada por La Región Internacional, sí se exige una garantía de mantenimiento de oferta que alcanza los 25 millones de dólares.

El plazo para presentar las propuestas económicas está abierto hasta el 27 de agosto y la selección del comprador se hará en dos fases: en la primera se evaluarán los criterios administrativos, técnicos, económicos y financieros; mientras en la segunda se ponderará la oferta de los que hayan superado el primer filtro.

Presencia española

A falta de que concluyan los plazos y ver qué empresas dan el paso, son muchas las españolas que han trabajado en el negocio del agua en el país latinoamericano: desde constructoras de infraestructuras hidráulicas a operadores del ciclo del agua.

A modo de ejemplo, Acciona concluyó el año pasado un proyecto en el área metropolitana de la capital argentina para una planta de pretratamiento y una estación de bombeo; y Tedagua, vinculada históricamente a ACS, trabajó junto con Grupo San José en la ampliación de una potabilizadora de AySA en 2017.