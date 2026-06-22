Argentina refinanciará su deuda con préstamos garantizados de instituciones financieras internacionales

El gobierno de Argentina ha decidido suscribir préstamos garantizados por un máximo de 5.000 millones de dólares con distintas instituciones financieras internacionales a fin de refinanciar su deuda.

De este modo, el Estado podrá obtener fondos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya anunciaron la aprobación de garantías por 2.000 y 550 millones de dólares, respectivamente, y se espera que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe se sume próximamente a estas entidades.

Y es que, con este tipo de operaciones, el país sudamericano podrá refinanciar vencimientos de deuda a tasas más bajas que las que obtendría en los mercados internacionales.

Desde Buenos Aires, el ejecutivo que dirige Javier Milei se ha fijado una cuantía máxima de 5.000 millones de dólares, si bien la previsión que maneja pasa por obtener un total de 4.000 millones de dólares entre los tres bancos para reformular sus necesidades de financiación y sus exigencias de pago de deuda.