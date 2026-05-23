Bahréin activa una nueva fase de inversión viaria en el Golfo con una autopista de 292 millones de euros

Bahréin ha dado el primer paso para ampliar uno de sus corredores viarios más relevantes. Con la salida a licitación de una fase dos kilómetros, anticipa la transformación de un corredor urbano de 11 kilómetros, cuya ejecución se estima en 292 millones de euros.

La obra, que cuenta con el apoyo de Kuwait Fund for Arab Economic Development, una institución pública kuwaití de financiación al desarrollo, prevé pasar de tres a cuatro carriles por sentido y convertir cinco grandes intersecciones en pasos elevados.

El objetivo del gobierno bareiní, que ha verbalizado su ministro de Obras, es adecuar todo el corredor a estándares modernos, a fin de reducir congestión de tráfico y acortar tiempos de viaje en la Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Highway, que conecta Manama con las áreas industriales.

El contrato abierto tiene una duración prevista de 52 semanas, y la fecha límite de presentación de ofertas termina el 12 de julio. Y, aunque la participación está limitada a contratistas kuwaitíes y bareiníes, puede generar oportunidades indirectas para empresas de terceros países en el ámbito de la ingeniería, la asistencia técnica o los suministros, así como alrededor de la posibilidad de establecer alianzas.