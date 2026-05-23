En Portada: Ourense, potencia funeraria

Al tiempo que mengua el censo de las parroquias ourensanas, crece el de los camposantos, lo que se traduce en una creciente presión inmobiliaria en demanda de espacio para los cementerios. Ahí moran nuestros difuntos, cuyo parque residencial está a rebosar, pero ellos no alzan la voz, ni votan -salvo en casos muy puntuales y casi siempre a favor del Partido Popular-, ni se manifiestan por el alza de precios. Además, la incineración permite atenuar este problema con la vivienda de las gentes del más allá y en ese caso sí acuden a las urnas.

...como señala en La Región el presidente del Colegio de Enxeñeiros Agrícolas de Ourense, Pepe Paz. Insistimos en que la contrapartida de morir mucho y nacer poco es que somos un imperio funerario

Nuestros difuntos suelen quedarse entre nosotros en silencio, y los echamos en falta porque ahora no hay quien limpie el monte ni quien habite la aldea, y si lo hay tiene una edad muy avanzada, como señala en La Región el presidente del Colegio de Enxeñeiros Agrícolas de Ourense, Pepe Paz. Insistimos en que la contrapartida de morir mucho y nacer poco es que somos un imperio funerario. Ahí está Piñor, un concello que compite con las importaciones de la todopoderosa China al producir entre 3.000 y 5.000 ataúdes cada año. O Funergal, la feria sectorial que se celebra este fin de semana en Expourense, única en toda la península ibérica a la hora de mostrar las últimas novedades y tendencias del sector.

El reto está en conseguir que nuestro monte no vuelva a convertirse en un gran crematorio forestal este verano y que las únicas cenizas que se esparzan sean las de un difunto despedido con palabras de amor entre castaños.

La pregunta que les formulo es muy sencilla: ¿conseguiremos que Ourense no arda esta vez durante los meses de calor?