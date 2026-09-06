Bakú abre a constructoras internacionales un plan de 2.100 millones de euros para ampliar su metro

Antes de abrir nuevos túneles bajo Bakú, la ciudad necesita hacer sitio para más trenes. La capital de Azerbaiyán prepara una de las mayores ampliaciones de su metro, con diez nuevas estaciones y veinte kilómetros adicionales hasta 2030, pero una parte esencial del proyecto comienza lejos de los andenes: en las cocheras y talleres donde los convoyes se estacionan, revisan, limpian y reparan cuando dejan de prestar servicio.

Con estos planes en mente, el metro acaba de abrir a constructoras internacionales el concurso para completar y equipar uno de estos grandes complejos, con ofertas hasta el próximo 16 de octubre. La obra forma parte de la primera etapa de un programa de expansión valorado oficialmente en unos 2.120 millones de euros y que durante los próximos años llevará al mercado estaciones, túneles, sistemas ferroviarios y otras actuaciones.

Cocheras de los trenes de metro de Bakú, en Azerbaiyán | Bakú Metro

La importancia de estas instalaciones es mayor de lo que sugiere el planteamiento de construir las cocheras. No son simples garajes: incorporan las vías donde se estacionan los trenes, talleres de reparación y mantenimiento y las instalaciones técnicas necesarias para mantener operativa la flota. Pero además, según la documentación a la que ha accedido La Región Internacional, en Bakú tienen otra función. Ampliar estas instalaciones permitirá avanzar en la separación operativa de dos de las principales líneas, que todavía comparten infraestructura, de cara a una posterior extensión de la red.

Tanto es así que el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, la entidad que respalda financieramente el proyecto, define las cocheras en la documentación técnica como una pieza esencial para el crecimiento del metro y llega a describirlas como la "columna vertebral" de su fiabilidad operativa, seguridad y capacidad de expansión.

Problemas de saturación

La inversión responde a una triple urgencia, derivada de la saturación actual de la red de metro en la capital de Azerbaiyán. El suburbano transportó alrededor de 230 millones de viajeros en 2024 y las previsiones apuntan a que puede aproximarse al millón de pasajeros diarios en 2035, lo que se traduce en casi un 60% más.

Una estación de metro en Bakú, Azerbaiyán | Bakú Metro

Con este horizonte, el reto pasa por ampliar los recorridos y por aumentar las frecuencias. Sin embargo, las simulaciones realizadas sobre la propia red advierten de que hacerlo sin reforzar los recorridos por el centro de la ciudad podría hacer colapsar el sistema; de ahí que las cocheras, la separación de líneas y los nuevos intercambios precedan a la expansión del metro.

Calendario de construcción

Así es que la construcción de la ampliación del metro llegará después. El plan aprobado hasta 2030 contempla diez nuevas estaciones —una de ellas ya está en construcción— y alrededor de 20 kilómetros adicionales de red dentro de una expansión que transformará el mapa del suburbano de Bakú, que actualmente dispone de 27 estaciones y unos 41 kilómetros.

Algunas de las siguientes grandes fases están ya identificadas: aproximadamente ocho kilómetros de nuevos túneles y cuatro estaciones subterráneas, acompañados de sistemas eléctricos, señalización y comunicaciones; y la extensión de una de las líneas principales con cinco estaciones más.

Pero el proceso empieza ahora, con el concurso de las cocheras. Admite competencia internacional, moviliza financiación multilateral y anticipa un importante calendario de concursos y obras de gran escala con la vista puesta en 2030.