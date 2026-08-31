Las grandes constructoras de España compiten por la expansión del metro Toronto

Las constructoras españolas Ferrovial, Acciona, ACS y FCC figuran entre las empresas preseleccionadas para competir por los nuevos contratos licitados en Canadá para expandir el metro de Toronto, un proyecto que suma un valor conjunto en el entorno de los 2.500 millones de euros.

En concreto, Acciona se ha integrado en un consorcio compartido con la empresa canadiense Amico, al tiempo que ACS ha hecho lo propio a través de su filial FlatironDragados junto con Green Infrastructure Partners, Ferrovial se ha aliado una vez más con la francesa Vinci y FCC se ha sumado a las canadienses Aecon y Pomerleau.

Esta situación reproduce prácticamente al pie de la letra el escenario del concurso para la construcción de la primera línea de tren de alta velocidad de Australia, un tramo de cien kilómetros entre Sídney y Newcastle, en el que las cuatro principales constructoras españolas se han dado cita para hacerse con una de las partes del megaproyecto impulsado por las autoridades australianas, valorado en unos 37.000 millones de euros.

En este caso, los cuatro consorcios con representación española optan al lote de los trabajos subterráneos, aunque ACS y FCC también han sido preclasificadas para los trabajos en superficie y competirán contra otros dos grupos extranjeros. Además, hay un tercer lote destinado al diseño y los sistemas de integración del metro, pero no cuenta con presencia española, aunque sí está presente la británica Arup, que tiene una amplia actividad en España.

Los 2.500 millones de euros en los que está valorada la expansión de la línea 1 del metro de Toronto, según la última actualización al mercado del gobierno de Ontario, incluyen esos tres lotes más un cuarto, que ya se adjudicó el año pasado la española FCC, para construir un túnel por unos 875 millones de euros.