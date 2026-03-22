La banca española sufre por la guerra, pero un tercio menos que el sector en Europa

La banca española está sufriendo en Bolsa los estragos de la guerra en Oriente Próximo, a la vista de su caída de un 8,65% desde que se inició el conflicto. No obstante, el descenso es aproximadamente un tercio menor que la caída del selectivo del sector bancario europeo.

En concreto, de las seis entidades financieras incluidas en el índice nacional, Banco Santander es la que mayor caída bursátil se anota. Desde el viernes previo al ataque coordinado entre Washington y Tel Aviv sobre Teherán hasta el cierre de esta última semana, el banco presidido por Ana Botín se ha dejado más de un 14,3%, al pasar el precio de su acción de 10,79 a 9,24 euros. Por detrás, BBVA, Unicaja y Bankinter pierden un 9,24%, un 7,93% y un 7,72%, respectivamente; así como Sabadell (-7,26%) y Caixabank (-5,46%).

Con todo, solo el Banco Santander supera, de entre todos los bancos españoles, el promedio del Stoxx Europe 600 Banks, el principal índice sectorial bancario europeo.

Así, entre los desplomes en Europa, Deutsche Bank es el que sale peor parado: los títulos del banco alemán han pasado de negociarse a 30,29 euros al cierre del mes de febrero a 24,76 euros, por lo que registra un derrumbe de más del 18%. Le sigue Unicredit, con un retroceso del 17,65%, y Société Generale, con un 17,44%. En Francia, BNP Paribas se anota el mayor desplome, con un 14%. Barclays, pese a estar fuera del índice, cosecha un tropiezo del 17,4% y cae de las 452 libras esterlinas a 373,9 durante el mismo intervalo.

Se trata de retrocesos "exagerados" para el banco de inversión JPMorgan, en línea con la opinión manifestada por la Autoridad Bancaria Europea, toda vez que el riesgo de los bancos europeos en Irán "es insignificante". En concreto, la exposición de las entidades financieras supervisadas por el Banco Central Europeo al mercado de Oriente Próximo supone menos del 1% de sus activos totales. Y, en el caso de España, esa vulnerabilidad es todavía menor, de poco más del 0,2%.

Además, la agencia de calificación crediticia Scope Ratings considera que "los bancos europeos afrontan la incertidumbre abierta por el conflicto con unos fundamentos financieros sólidos", de modo que es "poco probable" que una crisis prolongada en Irán "se convierta en un factor sistémico determinante de la calificación del sector en su conjunto".

Potencial alcista

Por su parte, Goldman Sachs ya apuntó esta semana que el correctivo actual ha vuelto a las entidades financieras "más atractivas".

En el caso de España, BBVA guarda ahora un margen de subida respecto a máximos de más del 24%, hasta alcanzar los 22,33 euros que tocó a principios de febrero. Por detrás, Unicaja (22%) y Banco Santander (21,8%) presentan también potenciales alcistas similares.

Cierran la lista Sabadell, Caixabank y Bankinter, con un recorrido hasta sus cotas más altas del 17%, 16,3% y 14,6%, respectivamente.