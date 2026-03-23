La banca francesa, la más expuesta de la UE a las tensiones en Oriente Próximo

Las exposiciones directas de los bancos de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo a contrapartes ubicadas en Oriente Próximo ascendieron a 132.118 millones de euros a cierre de 2025 y, de ellos, casi la mitad atañen a la banca de Francia, por lo cual podrían verse más afectados por las tensiones bélicas.

Son datos de la Autoridad Bancaria Europea, que apunta que, de ese total, unos 60.825 millones de euros son riesgos relacionados con las entidades financieras del país galo.

Por detrás, los bancos de Alemania concentran algo más del 14%, con más de 18.950 millones de euros; mientras los de España acumulan casi 18.600 millones de euros. Las entidades financieras de Italia, con casi 13.700 millones, por delante de las de Países Bajos, con cerca de 12.600 millones, completan el grueso de esas exposiciones.

Con todo, la autoridad europea ve "limitada" la exposición al riesgo de la banca del viejo continente, ya que apenas representa el 0,5% del total de sus activos.

No obstante, tiene en cuenta que la escalada de tensiones podría generar efectos en esas empresas, por cuestiones como las presiones inflacionarias o el menor crecimiento económico a nivel mundial. "Los colchones de capital y la rentabilidad siguen siendo la principal línea de defensa de los bancos", recuerda la entidad.

Por países

En cuanto a los países de Oriente Próximo más vinculados a la banca europea, la EBA destaca que se centra en los estados del golfo Pérsico.

Así, apunta que la mayor exposición directa de los bancos europeos se concentraba a cierre de 2025 en contrapartes domiciliados en Emiratos Árabes Unidos, con 54.586 millones de euros; Qatar, con 29.407 millones de euros; y Arabia Saudí, con 23.196 millones.