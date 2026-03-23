Trump anuncia una tregua de cinco días para seguir negociando con Irán, que niega todo contacto

Ni una hora ha tardado el régimen iraní en desmentir al presidente de Estados Unidos. Después de que Trump anunciase que se abstendría de atacar las infraestructuras energéticas del país centroasiático durante cinco días debido a las conversaciones en curso con sus autoridades, la agencia de noticias vinculada a la Guardia Revolucionaria ha asegurado que "no hay negociaciones en curso ni se han llevado a cabo".

"Me satisface informar que Estados Unidos e Irán han tenido durante los últimos dos días unas conversaciones muy buenas y constructivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Próximo", ha desvelado Trump a través de su red social, para anunciar que pondría en pausa la cuenta atrás del ultimátum que lanzó ayer y que la república islámica replicó señalando en un mapa la infraestructura eléctrica de Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Kuwait.

En este contexto, una fuente citada por la agencia de noticias iraní Tasnim ha rechazado tajantemente cualquier contacto y, frente a ello, ha sostenido que la tregua de cinco días anunciada por el inquilino de la Casa Blanca responde a su "feroz respuesta" de contraatacar a instalaciones energéticas del golfo Pérsico. Asimismo, desde su punto de vista, la "presión" de las bolsas y la subida de las materias primas respaldarían el paso anunciado por Donald Trump.

Y, tras dejar claro que el estrecho de Ormuz, cuya reapertura era la base del ultimátum lanzado ayer por Trump, "no volverá a las condiciones anteriores a la guerra", ha restado importancia a una tregua de cinco días sobre la infraestructura eléctrica de Irán: "significa la continuación del programa de crímenes del régimen estadounidense contra el pueblo iraní".