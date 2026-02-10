Baviera y Chequia abren licitación para adjudicar trenes que circularán entre Munich y Praga

La compañía de Ferrocarriles de Baviera (BEG) y el Ministerio de Transportes de Chequia han sacado a licitación conjuntamente un contrato para proveer de trenes la línea ferroviaria Munich-Ratisbona-Praga durante el período 2031-2046. El contrato se adjudicará mediante un procedimiento negociado, precedido de una licitación competitiva en el ámbito europeo.

Con esta contratación se trata de sustituir los vagones de pasajeros de la década de 1980 que se utilizan actualmente y que no cuentan con aire acondicionado. Los promotores intentan por segunda vez adjudicar el contrato, después de que la primera licitación se cancelase en otoño de 2024 al no recibirse ofertas económicamente viables. Para esta licitación se han simplificado los requisitos necesarios para los licitadores, de forma que tendrán que afrontar menos costes.

La reducción de los cambios de locomotoras y la eliminación de los trenes de alargamiento y acortamiento tienen como objetivo simplificar las operaciones y reducir los costes. Se solicitan 16 trenes nuevos para toda la ruta entre Múnich y Praga, con un mínimo de 500 plazas cada tren. Las locomotoras de los trenes pueden ser usadas. Cada uno de los trenes recorrerá aproximadamente un total de 2,8 millones de kilómetros al año.

Operativa compleja

La operación de trenes regionales entre Múnich y Praga es especialmente compleja, ya que la ruta alterna entre tramos electrificados y no electrificados, y se utilizan tres sistemas eléctricos diferentes. No se prevé la electrificación completa hasta la segunda mitad del período del contrato. Sin embargo, el nuevo contrato de transporte estipula que los trenes entre Múnich y Pilsen deben circular sin cambios de locomotora, lo que se consigue con el uso de locomotoras híbridas modernas. Las locomotoras no tendrá que ser nuevas, al contrario de lo que sucede con los vagones.