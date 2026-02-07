Licitación abierta en Canadá para reconstruir un puente de 75 metros en una ruta recreativa

El municipio de Shelburne, ubicado en la provincia canadiense de Nueva Escocia, ha sacado a licitación la reconstrucción de un puente de unos 75 metros de longitud sobre el río Jordán que se encuentra en el sendero ferroviario de esta localidad, según se indica en el anuncio del proyecto al que ha tenido acceso La Región Internacional.

El puente actual cuenta con más de un siglo de vida y la obra a realizar puede suponer la remoción total de la estructura o una reparación exhaustiva, aprovechando algunos de los elementos originales. Sea cuál sea la opción elegida, el puente de reemplazo debe ser apto para peatones, ciclistas y vehículos todo terreno, y cumplir con todos los requisitos aplicables de diseño, seguridad y durabilidad.

El puente cuenta con una estructura de vigas de placa remachada de tres tramos, sostenida por dos pilares de mampostería de bloques de granito dentro del río Jordán y estribos de mampostería de bloques de granito en cada extremo. La estructura ha llegado al final de su vida útil y requiere una intervención significativa para abordar las deficiencias estructurales y funcionales.

Plazo abierto

Las empresas interesadas en participar en el concurso pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 12 de marzo. Entre los requisitos para participar, se pide a los ofertantes un mínimo de tres referencias de trabajos similares realizados por la empresa. Los detalles para presentar las ofertas pueden consultarse aquí: https://procurement-portal.novascotia.ca/tenders/MDS2025-15

El municipio de Shelburne se reserva la facultad de negociar con el ganador del concurso los términos finales del contrato. Entre los criterios de adjudicación el más importante será el precio (55%), seguido por la experiencia del equipo de construcción (25%), el proyecto y la metodología empleados (15%) y los aspectos formales de la propuesta (5%). El plazo inicial de ejecución del proyecto será de nueve meses.