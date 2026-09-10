El BCE vuelve a subir los tipos ante la amenaza de la inflación

Cumpliendo con el guion, y en medio de fuertes presiones inflacionistas, el Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés en 25 puntos básicos por segunda vez en lo que va de año. De este modo, la tasa de depósito se situará en el 2,50%, la de las operaciones de refinanciación alcanzará el 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo llegará al 2,90%.

Esta decisión, por tanto, da continuidad a la tomada en junio, cuando acometió la primera subida de la tasa de referencia desde septiembre de 2023. El propio consejo de gobierno de la entidad ha justificado la medida en el alza de los precios a raíz del conflicto en Oriente Próximo, que está empujando de forma significativa los costes del petróleo y el gas natural.

Tras el endurecimiento monetario, de hecho, se sitúa una tasa de inflación que escaló en la eurozona hasta el 3,3% en agosto frente al 2,9% del mes anterior, sin que la guerra en Irán muestre signos de caminar hacia su conclusión y con el barril de crudo por encima ya de los cien dólares.

En este escenario, con los tipos ya en el extremo superior del rango neutral —que no restringe ni estimula el crecimiento— calculado por el propio BCE, la institución ya ha dejado claro que será la evolución de los precios la que guíe la política monetaria. Por el momento, mantiene vigente la estimación de que el IPC de la zona euro cerrará el año en el 3% y caerá hasta el 2,5% en 2027 y hasta el 2,1% a fin de 2028; y aumenta una décima la previsión de crecimiento para este año, hasta el 0,9%.

"Las perspectivas siguen sujetas a una elevada incertidumbre, con riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico", detallan los guardianes del euro, que tienen sobre la mesa distintos escenarios para los precios y la economía en función de la duración y la intensidad del conflicto en torno al estrecho de Ormuz.