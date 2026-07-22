Los beneficios de la petrolera estatal de Noruega se cuadruplican por el conflicto en Oriente Próximo

La energética estatal de Noruega ha visto más que duplicarse sus beneficios en la primera mitad de este año, hasta rozar los 7.000 millones de euros, como consecuencia de la subida de los precios del gas y del petróleo en el marco de la guerra de Estados Unidos contra Irán, iniciada el 28 de febrero. De hecho, si solo se toma como referencia el segundo trimestre, las ganancias aumentaron un 267%, lo que significa casi cuadruplicar las del mismo período de 2025.

Relacionado El estrecho de Ormuz dispara la caja de las grandes petroleras europeas

Exactamente, la empresa pública nórdica registró una mejora del 102% si se toma como referencia el primer semestre, ya que los precios del Brent se situaron en ese periodo, de media, en 92,6 dólares, lo que supone un 29% más que en el mismo intervalo de 2025. Sin embargo, en el segundo trimestre, la subida del crudo de referencia en Europa alcanzó el 54%, al llegar a los 104,5 dólares de media. Hoy, el barril de petróleo Brent se sitúa en 93 dólares.

Los ingresos de la compañía noruega hasta junio sobrepasaron los 55.200 millones de euros, lo que representa un avance interanual del 14%. Entre abril y junio, el incremento fue del 40%, cuando la facturación se elevó hasta superar los 35.100 millones de euros.

Sin embargo, la producción en el segundo trimestre del año solo aumentó un 3% sobre el mismo período en 2025, alcanzando los 2,16 millones de barriles de petróleo por día. "La sólida producción del segundo trimestre nos permitió aprovechar los precios más altos, lo que contribuyó a un flujo de caja y unos resultados financieros sólidos", declaró Anders Opedal, presidente y consejero delegado de Equinor.