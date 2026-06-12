El mercado del petróleo tardará meses en recuperar el nivel previo a la guerra

El mercado del petróleo entra en una fase menos dominada por los vaivenes de la guerra y más condicionada por el desgaste de sus propios equilibrios. Tras meses de tensión en torno al estrecho de Ormuz, los analistas ponen el foco sobre los inventarios: el colchón que permitió absorber el primer impacto se redujo con rapidez, y el crudo se encuentra ahora con menos margen para ejecutar eventuales nuevas correcciones. "Aunque el estrecho volviese a abrir por completo, los flujos tardarían meses en volver a los niveles anteriores a la guerra", señala Goldman Sachs.

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Así pues, según el análisis de Ephraim Sutherland, del grupo de estrategia de inversión de la entidad, la cuestión ahora ya no es solo reanudar el tráfico por este estratégico paso. Con la desaparición de más de 400 millones de barriles de petróleo de los inventarios globales, la clave está ahora en la reconstrucción de esas reservas para, de este modo, recuperar la estabilidad del mercado.

Y es que la caída no afecta solo al crudo. Goldman señala que también atañe a productos refinados como el diésel o el combustible de la aviación, segmentos más sensibles para la actividad económica y la inflación. Y un mercado con menores existencias queda más expuesto a cualquier nuevo retraso logístico, a una interrupción del suministro o incluso a un aumento defensivo de compras por parte de países y empresas.

En medio de este panorama, la advertencia de uno de los principales bancos de inversión estadounidense es que el alivio geopolítico no equivale automáticamente a un alivio económico. Si la oferta tarda en recomponerse, las refinerías tratan de asegurar producto y los inventarios siguen por debajo de los niveles de seguridad, el petróleo puede mantenerse caro durante más tiempo del que sugiere la firma de un acuerdo de paz. Si bien la expectativa del fin de la contienda ha hecho bajar los precios por debajo de los 90 dólares en las últimas horas, este precio está aún lejos de los 72 dólares el barril previos a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales del pasado mes de febrero.