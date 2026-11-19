A solo 27 kilómetros de su fábrica principal se situará la nueva planta de ensamblaje de los ejes de los próximos modelos de Bentley. Allí, en la localidad inglesa de Stoke-on-Trent, han arrancado ya las obras de las nuevas instalaciones, cuya inversión corre por cuenta de una empresa conjunta del fabricante alemán de componentes ZF y el grupo taiwanés Foxconn.

El proyecto es el primero de un plan con el que Bentley aspira a reunir a sus proveedores clave en torno a su fábrica principal, en Crewe, tal y como ha destacado Andreas Lehe, miembro de la junta de fabricación de Bentley Motors, al resaltar "la estrategia de localización en Reino Unido" de la marca.

A la apuesta por estas instalaciones, que comenzarán a funcionar en 2027, se suma la adaptación que ya se está llevando a cabo en Crewe para producir coches totalmente eléctricos.

No obstante, según ha comunicado la automovilística británica, la nueva planta de ejes dará servicio también a los modelos híbridos y de combustión.