El valor del bitcoin cae un 40% en seis meses, sin que se conozcan claramente las causas

La caída en la cotización del bitcoin supera el 40% en los últimos seis meses y el valor de la criptomoneda ya ha alcanzado los niveles que tenía antes de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, en noviembre de 2025. La llegada de Trump al poder desencadenó una carrera alcista que situó al bitcoin en cotizaciones por encima de los 100.000 dólares y llegó a alcanzar su récord en otoño con 125.000 dólares . Esta semana la cotización llegó a estar en los 65.000 dólares aunque este viernes experimentaba una recuperación cercana al 10%, pero manteniéndose por debajo de los 70.000 dólares.

Los analistas señalan distintas causas para explicar el porqué de la caída de la criptomoneda, que parecía haber alcanzado una cierta estabilidad pero que ahora vuelve a experimentar una gran volatilidad. Uno de los motivos que podría estar detrás de esta irregular trayectoria es que por el momento no se han cumplido las promesas realizadas en su día por Trump de crear una reserva estratégica de bitcoin y nombrar reguladores que apostasen por los activos digitales.

"El sentimiento se ha deteriorado drásticamente", decía esta semana Jasper De Maere, estratega de la firma comercial Wintermute al diario Financial Times, advirtiendo de que "el mercado de criptomonedas todavía se siente cansado, ya que vemos poco apetito por parte de nadie para intervenir de manera convincente en estos niveles".

Por su parte, la analista del Deutsche Bank Marion Laboure en una nota a clientes, recogida por CNBC, apuntaba que la venta constante de bitcoin y otras criptomonedas indica que los inversores tradicionales están perdiendo interés por estos activos y que el pesimismo general en torno a ellos "está creciendo".

Evolución de la cotización del bitcoin | GOOGLE

En declaraciones a La Región Internacional, el experto en criptomonedas y blockchain, Antonino Comesaña, señala que la caída del bitcoin probablemente responde a varios factores aunque no está claro cuál es la razón principal. "Hay un punto de ruptura que se produjo el pasado 10 de octubre cuando se liquidaron cerca de 20.000 millones de dólares en un día y bitcoin cayó de 120.000 a 100.000 dólares. Aún no se sabe realmente que pasó pero hay sospechas de que alguno de los fondos que poseen más criptomonedas decidió vender por razones que se desconocen. Desde ese día la situación es muy inestable", señala Comesaña.

Otro de los factores que pueden estar relacionados con la caída es el bloqueo a la legislación sobre criptomonedas en Estados Unidos, después de un primer intento de aprobación que no prosperó. "La regulación era más favorable para los bancos que para el mundo cripto y por eso finalmente no salió adelante. Se espera que este año se pueda aprobar", indica el experto, quien también apunta que la volatilidad no afecta solo al terreno de las criptomonedas y también afecta a mercados como el de los metales preciosos, como se ha podido ver la semana pasada especialmente con la plata que vio caer dos tercios de su cotización en un solo día.

Buen momento para comprar bitcoin

Respecto a la posible evolución del bitcoin en las próximas semanas, Comesaña indica que es difícil prever lo que puede suceder, pero considera que si el precio llega a caer por debajo de los 60.000 dólares podría ser buen momento para comprar este activo siempre que se trate de apostar por una inversión a largo plazo.

La crisis que viven las criptomonedas no debería afectar para nada, en su opinión, a las stablecoins. También se trata de criptomonedas pero es un mercado que funciona de forma distinta ya que los activos están vinculados a monedas reales, mayoritariamente el dólar. Varios grandes bancos europeos se están uniendo para crear una stablecoin vinculada al euro. A diferencia del bitcoin y otras criptomonedas en estos activos la volatilidad es mucho menor y, por tanto, se obtienen beneficios y pérdidas mucho menores.