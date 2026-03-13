El bitcoin sigue su escalada y ya se revaloriza un 15% desde el inicio de la guerra

La criptomoneda recupera valor después de la caída de cotización que sufrió a principios de año

Imagen representativa del bitcoin.

El bitcoin, la criptomoneda más negociada en el mundo, sigue revalorizarse desde el inicio de la guerra en Oriente Medio y ya acumula una subida en torno al 15% desde el comienzo del conflicto hasta hoy. La cotización actual asciende a 72.700 dólares, frente a los 63.259 en los que cerró en la jornada del 27 de febrero.

Durante el día de hoy, la criptomoneda está experimentando una fuerte subida que supera el 4%. La apreciación del bitcoin durante los últimos 15 días contrasta con las bolsas, que caen de forma moderada desde el inicio del conflicto, y de tradicionales valores refugio como el oro, que no ha experimentado grandes variaciones.

Si se amplía la mirada, la evolución de la cotización del bitcoin a lo largo del último año ha sufrido distintos altibajos, ya que después de registrar máximos históricos en octubre de 2025, cuando llegó a los 125.000 dólares, acabó cayendo casi a la mitad de esa valoración a finales de febrero de 2026, cuando se situó en los 63.000 dólares. En el último mes, el bitcoin se ha apreciado un 5,5%, mientras que en los últimos seis meses cae un 37% y en el último año sufre un descenso del 10,5%.

La volatilidad del bitcoin ha quedado de manifiesto en los últimos tiempos, pero es cierto que en estos momentos puede convertirse en una opción de inversión para aquellos que estén dispuestos a asumir elevados riesgos. La mayoría de los analistas bursátiles se resisten a analizar cuál puede ser la evolución de la criptomoneda en los próximos tiempos, dado el alto nivel de incertidumbre que rodea a este activo.

Evolución de la cotización del bitcoin en el último mes
Evolución de la cotización del bitcoin en el último mes | GOOGLE
